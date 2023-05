Caltanissetta, “La Costituzione scritta dalle donne”: l’1 giugno Inner Wheel e IISS Russo rileggono i principi fondamentali

L’Inner Wheel di Caltanissetta, in sinergia con l’Istituto scolastico “Luigi Russo”, ha organizzato per l’1 giugno un incontro per celebrare, attraverso una costruttiva coscienza critica, il 75esimo anniversario della Costituzione Italiana.

L’evento, che inizierà alle 10.00 nell’Aula Magna del Consorzio universitario di Caltanissetta coinvolgerà istituzioni e società civile abbracciando un pubblico intergenerazionale al fine di offrire una visione ampia e completa del contesto analizzato.

“L’Inner Wheel di Caltanissetta è da sempre impegnato a promuovere i principi sociali e culturali su cui si basa la società ed è per questo motivo che noi socie del club service di Caltanissetta non potevamo rinunciare a questa opportunità” ha spiegato la presidentessa dell’Inner Wheel di Caltanissetta Pina Adamo ringraziando, al contempo, la dirigente dell’IIS Russo Maria Rita Basta e la referente scolastica del progetto Francesca Bennardo per la sensibilità e la disponibilità manifestata nell’aderire all’iniziativa.

L’evento sarà un’occasione per rileggere i principi ispiratori della Costituzione analizzandoli sotto una differente prospettiva.

In particolare saranno letti gli articoli 3, 29, 37 e 51 ma si farà riferimento anche ad altri articoli della Costituzione che possono riferirsi alla parità di genere e che sono diventati linee guida per promuovere il riconoscimento dei diritti delle donne.

All’incontro, moderato dalla Presidentessa Pina Adamo, parteciperanno l’assessore alla cultura e pari opportunità del Comune di Caltanissetta Marcella Natale e il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. Gli interventi saranno curati dalla giornalista Fiorella Falci, dalla Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta Daniela Vullo, la Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi, l’avvocato penalista Renata Accardi, la dirigente dell’UEPE di Caltanissetta Rosanna Provenzano e la responsabile del centro antiviolenza “Galatea“ di Caltanissetta Valentina Matraxia.

La lettura degli articoli sarà curata dagli studenti dell’IISS Russo Alessia Di Natale, Gaia Ilardo, Giada Lunetta e Daniele Pastorello con il supporto dei docenti Cristina Guarneri ed Edoardo Vagginelli con un approfondimento sulle madri Costituenti e su Nilde Iotti, la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, incarico che detenne dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992, diventando la presidente della Camera rimasta in carica più a lungo in assoluto nella storia della Repubblica Italiana, per ben 12 anni e 307 giorni.

L’evento sarà un’occasione per rivedere la strada intrapresa dal 1947 a oggi, analizzare strategie passate e future, comprendere se ciò che è stato scritto rappresenta ancora una “lettera morta” da rivitalizzare o se, invece, per qualche aspetto già è stata presa una buona via da usare come battistrada per altre tutele costituzionali.

Uno sguardo che non vuole essere di stampo accusatorio ma positivamente critico alla luce della società contemporanea e le sue evoluzioni sociali e culturali.

Il Convegno “La Costituzione scritta dalle donne” si svolgerà l’1 giugno dalle ore 10:00 nell’Aula Magna del Consorzio universitario di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele.