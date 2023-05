Caltanissetta. Il collegamento tra via Romita e via Rochester non si farà, “almeno per ora”

CALTANISSETTA. Convocati dal Sindaco, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici, gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, promotori della petizione “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”, in seguito alla richiesta di informazioni perchè preoccupati dal lento procedere dell’iter amministrativo, hanno avuto notizia che il collegamento viario in parola non sarà realizzato con i fondi P.N.R.R. già stanziati riferiti al progetto di rigenerazione urbana.

Tra le FAQ , relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, il sindaco e l’assessore hanno detto che è scritto chiaramente che “L’istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente opere e interventi realizzati su beni di proprietà comunale già al momento della presentazione dell’istanza. Non è pertanto possibile intervenire su immobili di proprietà di altri soggetti”.

Pertanto, considerando che il tratto di strada oggetto dell’intervento è ancora di proprietà privata, in quanto non sono state avviate né tantomeno effettuate le procedure d’esproprio, l’opera, nonostante in teoria risulti già finanziata, non potrà essere realizzata in quanto manca di un requisito fondamentale per rientrare tra le opere finanziabili .

“A poco ci consola – hanno detto La Rocca e Fornasero – l’avere appreso che i fondi non si perderanno (forse) e che con i 4 milioni e 800 mila euro si realizzeranno altre piste ciclabili. Ci è stata data assicurazione che il collegamento viario, infrastruttura primaria per la nostra città, sarà il primo progetto da realizzarsi con i finanziamenti della “nuova Agenda Urbana” della programmazione FESR 2021-2027 della Regione Siciliana. La delusione e lo sconforto nell’apprendere la notizia è immensa, eravamo convinti di essere arrivati al traguardo, purtroppo non è così.

Dopo un attimo di smarrimento abbiamo deciso che comunque non abbandoneremo questa battaglia, che è ormai un obiettivo al quale punta tutta la cittadinanza, e che continueremo a pressare l’amministrazione comunale affinché finalmente realizzi il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”.