Sicilia: picchia il cane e posta il video sui social. AIDAA presenta una denuncia

Un atto di violenza nei confronti di un cagnolino, una violenza nata pare per dissidi familiari, è stata filmata e pubblicata sui social scatenando l’indignazione generale.

Sic Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) che ha deciso di denunciare la vicenda alla procura di Agrigento chiedendo che il cane sia assolutamente posto sotto sequestro.

“Gira la voce che il cane sia stato restituito ai proprietari, noi ci auguriamo che non sia cosi e che le forze dell’ordine intervenute abbiano avviato le pratiche di sequestro, perchè consegnare il cane ai proprietari lo mette seriamente a rischio di ulteriori maltrattamenti”, scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa, “noi al momento non possiamo fare altro che presentare denuncia e chiedere il sequestro del cane che non deve rientrare in quella casa”.

Foto: archivio