Settima Santa a Caltanissetta, l’iniziativa singolare del Giovedì Santo: “la caccia alla Vara”

L’Associazione Giovedì Santo ha lanciato un’avvincente caccia al tesoro per le ore che precedono la processione.

Durante tutto l’anno le Vare sono in mostra presso la Sala Espositiva in via Napoleone Colajanni e, nelle due settimane precedenti il Giovedì Santo, esposte presso la Cattedrale. Come ogni anno, giovedì mattina, le Vare lasceranno la chiesa di Santa Maria la Nova per essere posizionate in prossimità di abitazioni o attività commerciali dei portabandiera di ogni ceto, per essere abbellite per la tanto attesa processione. Qui inizia la caccia al tesoro e i partecipanti devono individuare le Vare prima del posizionamento in Piazza Garibaldi.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla ricerca delle “Vare” ed esplorare i misteri e le meraviglie di Caltanissetta: l’avventura inizia nel centro storico della città, dove è possibile ammirare i suoi gioielli architettonici e culturali. I gruppi sacri saranno “nascosti” in posti suggestivi e misteriosi. Una volta trovati, i partecipanti potranno taggare i canali social dell’Associazione Giovedì Santo nelle foto e condividere i momenti di caccia con la community dell’Associazione, che ri-condividerà le emozioni di questa straordinaria esperienza.

Alcuni consigli utili: scarpe comode, acqua, mappa di Caltanissetta, lista delle Vare e lavoro di squadra. Infine, divertitevi e godetevi l’esperienza singolare!

Social:

Facebook: Associazione Giovedì Santo Città di Caltanissetta

Instagram: associazionegiovedisanto