Serie D. Clamoroso al “Massimino”: la Sancataldese rimonta nel finale la super capolista Catania e conquista storico pari 3-3

Un 3-3, quello con il Catania al Massimino, destinato ad entrare di diritto nella storia della Sancataldese. Un pari ottenuto con una incredibile grinta e con il carattere che ha sempre contraddistinto il gruppo verdeamaranto allenato da Pietro Infantino.

In vantaggio dopo pochi minuti con Baglione, la Sancataldese ha subito il pari catanese a seguito di un’autorete di Brumat. Nella ripresa il Catania ha azionato il turbo portandosi in vantaggio con Giovinco su punizione e triplicando con Sarao qualche minuto dopo.

La Sancataldese, che è stata seguita da numerosi tifosi in questa sua trasferta a Catania, non s’è certo scoraggiata ed ha continuato a giocare come se nulla fosse. Lo sforzo e il coraggio dell’Undici ospite è stato premiato proprio nel finale di partita: prima Deiana ha segnato la rete del 3-2, dopo di che il bomber Bonanno ha realizzato, all’87’, la rete del 3-3.

Una prodezza storica autentica, quella della squadra del presidente La Cagnina che, con il pari ottenuto contro il Catania, è salita a quota 43 in classifica dove occupa un tranquillo ottavo posto nel contesto di un campionato fin qui condotto da protagonista. (Foto Sancataldese Calcio Official).