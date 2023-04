San Cataldo. Tornano i Pupi di Surfaro in concerto: ecco le date ed eventi del “Tour Combattente”

SAN CATALDO. I Pupi di Surfaro tornano protagonisti e proporranno il cosiddetto Tour Resistente. Dopo gli anni di stop riprende il tradizionale tour del gruppo musicale sancataldese a cavallo tra il 25 Aprile e il 1°Maggio. Due date molto significative per chi crede ancora nella musica combattente. E sono proprio dei posti super combattenti che hanno voluto i Pupi di Surfaro per celebrare la Libertà, la Resistenza e la lotta per i Diritti Civili.

Il 24 aprile i Pupi di Zuccaro si esibiranno a Selva Viva, i tre salti delle streghe di Turbigo (MI).

Il 25 aprile a Fino al cuore della rivolta. Festival della Resistenza al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo che ha anche patrocinato l’ultimo disco dei Pupi di Surfaro Animal Farm.

Il 28 aprile al Blanca Teatro Palco38 Circolo ARCI di Carrara.

Il 30 aprile saranno a Roma, dopo di che torneranno in Sicilia per un meraviglioso concerto combattente del primo maggio a la Valle del Sosio organizzato da Arci Sicilia e SikanaMente di Prizzi (PA) insieme a Libero Reina.