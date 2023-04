San Cataldo. La segreteria del PD: “Vogliamo vederci chiaro su quanto accaduto in occasione della Giornata internazionale della Donna

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa della segreteria cittadina del Pd in merito all’organizzazione di eventi dell’8 marzo scorso.

“Vogliamo vederci chiaro su quanto accaduto in occasione della giornata internazionale della donna – si legge nella nota – quando l’Amministrazione ha organizzato due eventi, uno la mattina a titolo gratuito e uno la sera al costo di € 4.070,00. Per questo motivo abbiamo depositato una interrogazione che sarà discussa durante il prossimo Consiglio Comunale.

In particolare l’Amministrazione ha proceduto, con affidamento diretto, a richiedere uno spettacolo-concerto a una associazione, chiedendo contestualmente un contributo a uno sponsor. Dagli atti però è emerso che l’Ente non era a conoscenza dell’entità del sostegno economico e ha deciso di impegnare una somma parziale di € 1.760,00 per il pagamento in quota parte dell’evento.

Tale somma è stata presa dal Capitolo 119500 “Trasferimento attività culturali e Settimana Santa”, che conteneva le somme destinate appunto alle manifestazioni di Pasqua. Con la delibera di affidamento dell’organizzazione della Settimana Santa sancataldese per il biennio 2023-2024 all’Associazione culturale Amico Medico, veniva infatti esplicitamente deliberato che l’Amministrazione comunale si faceva carico di parte delle spese a valere sul capitolo di spesa 119500 del bilancio di previsione competenza 2023.

Emergono quindi due importanti problematiche: da un lato le sponsorizzazioni, dall’altro i soldi utilizzati. Sul primo punto chiediamo al sindaco e all’assessore alla cultura i contratti di sponsorizzazione, i dati, le modalità con cui sono stati scelti, i controlli effettuati e le spese affrontate con i soldi degli sponsor, visto che l’evento della mattina era gratuito ma vi erano ben nove sponsor in locandina e per quello della sera non si conosceva neanche l’ammontare disponibile.

Sulla seconda questione chiediamo se è stato concordato con le associazioni che stanno organizzando la Settimana Santa l’uso delle somme per un altro evento, visto che l’Amministrazione ha dichiarato che da sola non riesce a coprire i costi di tutte le manifestazioni pasquali ma contemporaneamente può permettersi di spendere soldi per uno spettacolo pubblico poche settimane prima.

Infine, chiediamo se dal punto di vista amministrativo si è agito correttamente, visto che siamo di fronte a un impegno di spesa parziale e che il Comune, non avendo ancora approvato il bilancio, è in regime di esercizio provvisorio. Infine, come purtroppo spesso accade, la delibera di giunta che approvava il programma delle manifestazioni dell’8 marzo è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online dell’Ente il 15 marzo 2023, pertanto è nulla per violazione dell’art. 6 della L.R. n. 11/2015″.

La segreteria del Partito Democratico di San Cataldo