Nuova truffa online con i pacchi falsi in arrivo. I consigli della Polizia Postale

Numerosi utenti hanno segnalato alla Polizia Postale una nuova truffa che si sta diffondendo negli ultimi giorni e che ha come oggetto i falsi pacchi in arrivo.

Il malfattore, spacciandosi per un corriere espresso, invia un messaggio alla vittima nel quale afferma che un pacco è stato recapitato presso un punto di consegna ed è in attesa di ritiro. Il testo del messaggio viene poi completato con un link fraudolento che rinvia ad un sito clone in cui, per accedere, viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari, ma il vero scopo del truffatore è quello di impossessarsene.

In questo caso, i consigli della Polizia Postale sono:

Se non è stato effettuato alcun ordine, il consiglio è di ignorare il messaggio ricevuto e di cancellarlo perché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing.

Se invece si è in attesa di una consegna, il suggerimento è quello di verificare lo stato della spedizione esclusivamente attraverso il sito ufficiale su cui è stato effettuato l’ordine e, nel caso di dubbi, a contattare il servizio clienti del venditore. Si raccomanda, in ogni caso, di non divulgare mai i propri dati personali e bancari.