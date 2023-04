Novantenne rimasta senza bombola di ossigeno: Carabinieri gliel’hanno ritirata e consegnata

Un intervento tanto immediato quanto lodevole che ha fatto la differenza. È successo a Salerno, dove i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto una chiamata di emergenza di una donna, impossibilitata a reperire una bombola di ossigeno in farmacia, necessaria per la madre 90enne in difficoltà respiratoria.

La situazione dell’anziana era critica e i militari del Nucleo Radiomobile, già in servizio, in pochi minuti hanno ritirato la bombola e l’hanno consegnata a casa della donna, permettendole di superare la situazione emergenziale e riprendere la regolare attività respiratoria.