Lite dopo incidente stradale, incendiata auto a coniugi, arrestato

Niente risarcimento danni e vettura incendiata come intimidazione. È successo ad Alcamo dove i carabinieri hanno arrestato T.P., 32 anni, accusato di estorsione e danneggiamento ai danni di una coppia alcamese. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip del tribunale di Trapani, su richiesta della Procura. Insieme all’uomo alcamese è stato denunciato un anziano di 83 anni che avrebbe collaborato nell’incendiare l’autovettura dei coniugi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio incendiario sarebbe collegato a dissidi nati tra l’uomo arrestato e la coppia di coniugi dopo un incidente stradale avvenuto in città. Il 32enne con la propria autovettura avrebbe urtato l’auto della coppia, danneggiandone la fiancata. Da qui la disponibilità a risarcire il danno causato ma, dopo mesi, si sarebbe rifiutato, arrivando a minacciare i due coniugi. La coppia ha così avviato la pratica presso la propria assicurazione e questo ha fatto scatenare l’ira incendiaria al 32enne. Con l’aiuto dell’anziano (ora indagato) ha dato fuoco all’auto dei coniugi. Intimoriti da quanto accaduto la coppia ha dapprima ritirato la denuncia assicurativa ma poi si è rivolta ai carabinieri.