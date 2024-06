Giulia Lana, candidata al consiglio comunale con Failla entra in Forza Italia Giovani e voterà Tesauro: “Provo per Angelo stima, ma non condivido la sua scelta”

“Provo per Angelo stima, anche perché mi ha aiutata tantissimo in questo percorso, però non ho condiviso la sua scelta di candidarsi con la Petitto – dichiara Giulia Lana, candidata consigliera comunale nella lista Nuova Italia con Angelo Failla durante il primo turno di votazioni e che oggi ha deciso di sostenere Walter Tesauro –. Faccio politica, nel mio piccolo, da quando ho sedici anni; sono cresciuta in una famiglia con ideali di centro-destra e crescendo li ho compresi e fatto miei. Per questo penso che la persona che rispecchia di più i miei ideali, che sono appunto di destra, sia Walter Tesauro.”

Giulia Lana è attualmente rappresentante di istituto all’I.T.E.T. Rapisardi di Caltanissetta e dopo il cambio di rotta dell’ex candidato a sindaco Failla ha deciso di entrare in Forza Italia Giovani e di votare per Tesauro.

“Tutte le mie scelte fatte sinora si basano su una coerenza che spero sempre di riuscire a rispettare in pieno – continua Giulia Lana –. Infatti, se sto facendo questa scelta di sostenere Tesauro è per coerenza con i miei ideali.”

Conclude Giulia Lana: “Spero che la mia entrata in Forza Italia Giovani sia un modo per iniziare a mettere in atto quelle che sono le mie idee, i miei progetti. Penso che si possa fare un bellissimo lavoro anche perché c’è tanto da poter costruire.”