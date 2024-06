Caltanissetta. Nozze di platino per Raimondo Grassadonia e Lina Santisi

CALTANISSETTA. Nozze di platino, giovedì 20 giugno, per i signori Raimondo Grassadonia di anni 86 e Lina Santisi di 84 anni. Un traguardo storico di grandissimo valore, significato e spessore, anche perchè non è facile portare avanti per 65 lunghi anni un matrimonio.

Raimondo e Lina ci sono riusciti con semplicità, amore, e gioia assieme ai loro figli, nipoti e parenti con i quali giovedì festeggeranno questo magico evento.

Un bel traguardo che è stato sintetizzato con un brano del Cantico dei Cantici: “Le grandi acque non possono spegnere l’Amore ne i fiumi travolgerlo”.