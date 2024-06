Mussomeli, crisi idrica e potabilità dell’acqua

MUSSOMELI – Preoccupazione e incertezza sul problema acqua potabile e non potabile. E la gente vuole saperne di più con gli scariati interrogativi che si pongono e che comunque meritano delucidazioni. Intanto, anche le telefonate fra cittadini si moltiplicano alla ricerca di notizie rassicuranti. Più in particolare, Geppina Diliberto, sul social ha posto un quesito al sindaco Catania: “come si può stare tranquilli che i panifici, i ristoranti, le pasticcerie e tutti i settori food non utilizzeranno quest’acqua “inquinata’ per impastare, lavare o sciacquare cibi che poi verranno messi in commercio? Avranno un aiuto per comprare l’acqua potabile? La risposta a tale quesito non si è fatta attendere: Così il primo cittadino Catania. che sull’argomento “acqua” ha diffuso anche un video messaggio ai cittadini: “Già stamattina (domenica) ho fatto arrivare un’autobotte dedicata a loro che sarà posizionata al Mongibello e sto definendo un programma con Caltaqua per la fornitura continua di acqua potabile. Se ciò non sarà possibile occorre prevedere una firma di aiuto per loro”. Insomma, la preoccupazione è fondata Intanto, c’è chi pensa e suggerisce, come il battagliero Ciccio Amico, a pensare per il futuro, anche, come avveniva nel lontanissimo passato, all’acqua proveniente dalle Madonie.