Ballottaggio a Caltanissetta, Sergio Iacona: “Invito a votare Tesauro, reputo un grave pericolo per la città l’eventuale affermazione della coalizione che sostiene la Petitto”

Nel corso di una conferenza stampa resi note le ragioni del mio sostegno al Sindaco uscente Roberto Gambino. Ad ogni appuntamento ho ribadito la mia fedeltà agli ideali della destra definendomi un Conservatore. In vista del ballottaggio che darà un nuovo Sindaco alla nostra amata città voterò per Walter Tesauro. Si tratta di una scelta per me naturale e in coerenza con le idee che da sempre professo. Non rinnego affatto le perplessità sul metodo che ha portato alla candidatura dello stesso e sui criteri di scelta degli assessori. Ritengo tuttavia che il dovere civico impone di esercitare quel diritto di voto libero e consapevole per il quale i nostri avi combatterono.

Chi studia e pratica la Politica sa che essa è l’arte del possibile e vive di una dimensione pragmatica ben lontana dalle utopie e dai modelli ideali elaborati dal pensiero politico-filosofico. Ricorrendo ad una metafora gastronomica possiamo paragonare la prassi politica ad una minestra da cucinare necessariamente con gli ingredienti che si hanno a disposizione. Occorre impegnarsi e, ricordando che quasi sempre il meglio astratto è nemico del bene possibile, agire e partecipare per quanto è nelle proprie possibilità assecondando la propria coscienza e i propri ideali. Molteplici fattori hanno abbassato il livello medio dei politici e da tale punto di vista tale decadimento è il riflesso di una più ampia e generalizzata involuzione etica e culturale. Il progressivo crescere dell’astensionismo è un ulteriore sintomo dell’affievolirsi delle spinte idealistiche che mirano all’edificazione del bene comune.

Un quadro preoccupante per la tenuta stessa della Democrazia e dello Stato di Diritto. Votare è dunque il doveroso esercizio di quella piccola porzione di sovranità popolare depositata in ciascun cittadino. In armonia con tali principi io voterò il candidato del centrodestra nisseno e darò tale indicazione a chi mi è stato vicino fino ad oggi. Oltre alle ragioni di appartenenza all’area politica in questione mi induce a tale scelta anche la mia convinzione circa la possibilità di apportare, con altri amici, dei contributi che potranno certamente migliorare la proposta politica e amministrativa messa in campo. Nel corso di un incontro con Walter Tesauro ho ricevuto la totale disponibilità a recepire i contributi dell’area che da sempre si riconosce nel centrodestra e che temporaneamente si era alleata con il candidato Gambino. Per una serie di ragioni di carattere rigorosamente politico, che illustrerò meglio nei prossimi giorni, reputo un grave pericolo per la città l’eventuale affermazione della coalizione che sostiene la candidata del centrosinistra. Caltanissetta non può correre il rischio di tornare ad essere amministrata da ambienti che hanno già ampiamente dimostrato i propri limiti in passato. Invito pertanto i miei amici a recarsi alle urne e a votare per Walter Tesauro.