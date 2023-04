La Polizia di Stato e l’Ong Operation Underground Railroad (O.U.R.) siglano protocollo d’intesa per contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online

Siglato a Roma il protocollo d’intesa tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni e la organizzazione non governativa Operation Underground Railroad (O.U.R.) dedita al contrasto dello sfruttamento dei minori e la prevenzione contro gli abusi online.

La Convenzione, firmata dal Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni Ivano Gabrielli e dal rappresentante dell’associazione O.U.R. Dodd Dupree, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione e di contrasto alla pedopornografia e alle violenze in danno dei minori in rete attraverso la stipula di accordi con organizzazioni istituzionali e private.

L’Operation Underground Railroad (O.U.R.) dal 2013 offre supporto tecnico e investigativo agli organismi di polizia (Law Enforcement Agencies) attivi in tutto il mondo (circa 90 Stati tra Africa, Europa, Medio Oriente America del Nord e del Sud) in materia di protezione dei minori, tra cui Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) e Homeland Security Intelligence (H.S.I.).

Per la Polizia di Stato, si occupa di contrastare da anni questi crimini insidiosi il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La firma di questo protocollo rappresenta una tappa significativa nel processo di costruzione di una fattiva collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di un più efficace sistema di contrasto alla pedopornografia online e consentirà di implementare l’attività di identificazione dei minori vittime di abusi e di consolidare la cooperazione internazionale di polizia in questo delicato settore, attraverso un rafforzato scambio di informazioni.