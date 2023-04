Eccellenza. Per la Nissa obbligo di vittoria con la Leonfortese per evitare il rischio playout

Nella terzultima del girone A del campionato di Eccellenza la Nissa, che ha 31 punti in classifica, sfida in casa la Leonfortese (ore 16) che di punti ne ha 26 con un preciso imperativo: vincere per allungare in classifica evitando il rischio delle forche caudine dei play out, ma soprattutto per consentire l’avvio del nuovo progetto societario targato Luca Giovannone che, per altro, oggi sarà allo stadio per sostenere la Nissa.

Al “Tomaselli”, sottoposto negli ultimi giorni ad interventi per il ripristino delle linee di gioco del calcio, per oggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Il “tam tam” della società del presidente Sergio Iacona, alla vigilia del match è stato incessante ed eloquente: tutti allo stadio, tutti a sostegno della Nissa e di una nissenità da riscoprire anche attraverso il calcio e la prima squadra della Città.

Sul piano tecnico, troppo importante la sfida odierna per una Nissa che, dopo essersi ritrovata sabato scorso a Terrasini piegando il Resuttana San Lorenzo, intende ora conquistare altri tre punti per creare un effetto sicurezza in classifica che le consenta di affrontare le rimanenti due gare di campionato senza particolari patemi.

Inutile dire che oggi al “Tomaselli” è attesa da parte del pubblico una attestazione di nissenità, di legame forte alla Nissa e ai colori biancoscudati, ma anche alla Città. La dirigenza della Nissa ha previsto un costo ridotto del biglietto: 5 euro per la tribuna e 3 per la curva, mentre coloro che non hanno compiuto i 18 anni avranno l’ingresso gratuito.

Un messaggio chiaro della società ai tifosi che in massa accorreranno al “Tomaselli” per rappresentare il dodicesimo uomo in campo in una sfida per il resto non facile. La Leonfortese non verrà certo in gita di piacere a Caltanissetta, considerato che un’eventuale vittoria consentirebbe di salire in classifica a – 2 dalla Nissa. Vittoriosa nel match di andata 2-1 la squadra ennese è molto insidiosa anche fuori le mura amiche.

La Nissa, in cui torna dalla squalifica La Vardera ma è squalificato Sahko, dovrebbe proporre in linea di massima la stessa formazione di sabato scorso con una variante che potrebbe essere rappresentata dal ritorno dal primo minuto di La Vardera. Arbitraggio della sfida affidato a Ruggero Alessi di Palermo, guardalinee Vito Bensorte di Trapani e Giuseppe Corona di Marsala