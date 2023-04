Caltanissetta, venerdì al Cineforum del Rotary Club: “The Specials” e l’esperienza di ISPEED e Progetto di Vita

Si terrà venerdì 14 aprile 2023 il nuovo appuntamento con il Cineforum dialogato promosso e organizzato dal Rotary Club Caltanissetta e aperto a tutta la città (nella foto di copertina uno dei precedenti incontri)

Il Club Service ha scelto di trasmettere la commedia drammatica “The Specials – Fuori dal comune” del Regista Oliver Nakache e interpretato da Vincent Cassel.

Al termine del film si svolgerà un confronto con Maria Grazia Pignataro presidentessa dell’ISPEED e Gaetano Terlizzi pedagogista referente Progetto di Vita onlus.

Il film racconta la vita di Bruno e Malik che da 20 anni vivono in un mondo a parte, quello dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Nelle rispettive associazioni, addestrano giovani provenienti da quartieri difficili per la supervisione di questi casi.

Si tratta del penultimo appuntamento della rassegna cinematografica, fortemente voluta dal presidente del Rotary Club, Fabio Tornatore (nella foto in basso), e da tutti i soci nisseni, finalizzata a promuovere un’attività che possa far comprendere meglio le tematiche sociali e le loro criticità. Comprendere la reale situazione, infatti, è il primo passo per poter progettare attività e iniziative che possano portare un reale beneficio ai destinatari e il Club Service internazionale ha come obiettivo proprio quello del supporto e del sostegno materiale, morale e culturale soprattutto in considerazione alle categorie più fragili.

The Specials risponde proprio a questo bisogno di conoscenza e introspezione poiché è un’opera che, con delicatezza, senza ricorrere mai al ricatto emotivo o, peggio, morale, invita lo spettatore a riflettere intorno al tema dell’invisibilità.

Il film sarà proiettato venerdì 14 Aprile 2023 alle ore 20.30 al Multisala Palazzo Moncada. Per informazioni e prenotazioni il club invita a contattare 0934 547001 – 347 8586382 Multisala Moncada (338 2634288 Segretario Rotary)