Caltanissetta venerdì 7 protagonista su RAI3 con “Generazione Bellezza”

Nel nuovo appuntamento con “Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, in onda venerdì 7 aprile, alle 20.15 su Rai 3, si tornerà a Caltanissetta, una città dalle belle piazze e dai bei palazzi, ma anche con i quartieri del centro storico degradati e abbandonati da decenni.

Emilio Casalini incontrerà il sindaco, Roberto Gambino, per farsi raccontare come un pezzo del quartiere Provvidenza, che per anni era stato lasciato all’oblio, sia stato recuperato grazie a una progettazione adeguata e alla passione dei cittadini. “Generazione Bellezza” si sposterà nel quartiere Angeli, il più antico della città, per incontrare un giovane artista, Lorenzo Maria Ciulla, che ha creato “Spazio Pitta”, un luogo unico e suggestivo, trasformando una vecchia casa di famiglia in una galleria d’arte con opere create appositamente da più di 20 artisti provenienti da tutta la Sicilia.

“Generazione Bellezza”, in questa edizione, racconta venti nuove storie dedicate ad un Paese che ha ancora la voglia di sognare e di cambiare le cose. Venti esempi di sognatori, di comunità, di amministrazioni all’avanguardia nell’innovazione dei processi che rendono migliore il quotidiano di tutti.