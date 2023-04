Caltanissetta: per gli associati di 50&più tornano convivialità e spensieratezza

Tornano opportunità di convivialità e tanta spensieratezza per gli associati di 50&più e le loro famiglie.

Un nutrito gruppo “over” si è riunito in un noto agriturismo per vivere una serata in allegria e condivisione dal tema ” invecchiare non ci spaventa grazie alla 50&più”.

“L’avanzare dell’età non fa paura se capiamo che va vissuto come un’opportunità per stare insieme e continuare a divertirci – ha spiegato la Presidentessa di Caltanissetta Catena Bellante – e il nutrito numero di partecipanti, ben 85 di età compresa tra i 50 e i 70 anni, ne è una dimostrazione palese”.

Per essere “felici”, infatti, basta accettare sé stessi e, soprattutto, saper investire il tempo in modo adeguato. E la “giusta compagnia” diventa un elemento indispensabile di questo percorso.