Caltanissetta. Nella Sala Gialla la presentazione del programma per il progetto “Itinerari di Legalità”

CALTANISSETTA. L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Caltanissetta ed Enna, in collaborazione con l’associazione culturale di promozione turistica Inner Sicily, ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, nell’ambito del programma di eventi che fa capo al progetto “Itinerari di legalità”, avviato l’anno scorso e che ha una continuità anche quest’anno, si prefigge di ricreare legami e favorire la vita comunitaria attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità rivolto sia agli utenti in carico che alla comunità locale, con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell’ennese e del nisseno.

Per presentare il programma del progetto “Itinerari d legalità 2023”, si terrà una conferenza stampa giovedì 27 aprile alle ore 11.30 nella Sala Gialla del Comune di Caltanissetta. Alla conferenza stampa parteciperanno la direttrice dell’UEPE di Caltanissetta ed Enna Rosanna Provenzano, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, l’assessora alla cultura Marcella Natale, l’assessore alla partecipazione Ettore Garozzo e la presidente dell’associazione Inner Sicily Irene Bonanno.