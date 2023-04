Caltanissetta. L’ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Biondo va in pensione dopo quasi 40 anni di carriera

CALTANISSETTA. Oggi 1 aprile l’ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Biondo, in forza alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. L’ispettore Biondo è entrato in polizia nel 1982 dopo aver frequentato il secondo corso allievi agenti ausiliari della Polizia di Stato presso la scuola di Vibo Valentia.

Il suo primo ufficio di assegnazione è stato il Reparto Mobile di Catania e, nel luglio del 1984, è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, dopo essere passato per il distaccamento di Gela. In quasi quarant’anni di carriera svolti nella Polizia Stradale ha sempre espletato servizio esterno di vigilanza stradale lungo le arterie principali che adducono a Caltanissetta e lungo le strade delle province limitrofe.

Nel corso dell’attività operativa gli sono stati attribuiti riconoscimenti per lodevoli comportamenti ed attestati di stima. Lascia il servizio con il plauso dei colleghi e dei superiori con cui ha sempre collaborato con correttezza e serietà.