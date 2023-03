Tragico incidente autonomo: si schianta sul guardrail e perde la vita 23enne motociclista

Tragico incidente autonomo nell’alta valle del fiume Alcantara. Un motociclista messinese ha perso la vita mentre percorreva la Strada provinciale 1 di Mojo Alcantara, arteria che collega la provincia di Catania con quella di Messina fino a Francavilla di Sicilia, e si trovava in quel momento nel territorio del comune di Malvagna. La vittima aveva 23 anni ed era residente a Barcellona Pozzo di Gotto.

In sella al mezzo a due ruote insieme ad una comitiva di amici, la vittima ha perso improvvisamente il controllo schiantandosi contro le barriere di protezione. L’impatto sul guardrail non gli ha lasciato scampo e il giovane ha perso la vita sul colpo. Inutili sono stati tutti i tentativi di soccorso effettuati dal personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina per ricostruire l’esatta dinamica e rilevare il sinistro mortale.