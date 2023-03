Sommatino. Sopralluogo dell’amministrazione comunale a scuola per verificare lavori eseguiti

SOMMATINO. Sopralluogo dell’amministrazione comunale a scuola per verificare i lavori eseguiti per migliorare gli ambienti scolastici. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Letizia. Come previsto, sono stati installati 11 ventilconvettori nuovi in sostituzione di quelli non funzionanti, ed è stata effettuata manutenzione straordinaria su tutti gli altri, così che tutte le macchine che prima potevano risultare rumorose e mal funzionanti adesso funzionano a dovere.

Il sindaco ha fatto anche notare che gli interventi sono stati effettuati anche su quelle Classi che da molti anni, ormai, aspettavano un intervento. “In una di queste – ha concluso – il ventilconvettore era ormai fermo da 3 anni. Ebbene, sarebbe bastato semplicemente sostituire il telecomando”.