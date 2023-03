Soccorritori del 118 picchiati da donne in strada a Siracusa

Aggressione a Siracusa ai danni del personale del 118. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione della polizia, due soccorritori si erano recati nella serata di ieri in viale Tunisi, nella zona nord della citta’, per una richiesta di intervento da parte di una donna che asseriva di sentirsi male.

Quando i due soccorritori si sono avvicinati a lei, quest’ultima sarebbe andata in escandescenze, forse per via dell’assunzione di sostanze alcoliche, scagliandosi fisicamente contro di loro.

Si sarebbero aggiunte altre due donne, probabilmente amiche della prima, colpendo le vittime costrette poi a recarsi al pronto soccorso dove hanno rimediato alcuni giorni di prognosi.