Sicilia. In casa con 2 chili e mezzo di cocaina pura: arrestato trentenne dalla Polizia di Stato

Deteneva in casa circa due chilogrammi e mezzo di cocaina pura, il giovane arrestato nei giorni scorsi, nel comune di Marsala, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’uomo, trentenne di origini marsalesi, aveva occultato la sostanza, suddivisa in più involucri, all’interno della sua abitazione.

Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, tenuto nel corso di una perquisizione effettuata d’iniziativa, hanno proceduto ad un’accurata ricerca in casa, rinvenendo la droga all’interno di un ripostiglio. Il trentenne è stato così tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.