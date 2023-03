Serradifalco. Il Rosario, i Vespri e la Santa Messa trasmessi in diretta sull’emittente Radio Maria

SERRADIFALCO. L’emittente Radio Maria ha trasmesso in diretta dalla Chiesa Madre di Serradifalco, il rosario, i vespri e la Santa Messa presieduti dall’Arciprete don Biagio Biancheri.

Lo studio mobile di Caltanissetta ha permesso il collegamento nazionale. Don Vincenzo Sciacchitano ha coordinato i vari momenti liturgici, animati con il canto dalla corale San Francesco. Nel saluto introduttivo l’Arciprete Biancheri ha salutato gli ascoltatori invitandoli in modo particolare alla preghiera per Papa Francesco in questi giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, così come pure per il Vescovo della Diocesi nissena, Mons. Mario Russotto e per tutti gli ammalati.