Serradifalco. I fondi della Democrazia Partecipata saranno destinati per promuovere la festa del Patrono San Leonardo

SERRADIFALCO. I fondi per la Democrazia Partecipata del Comune di Serradifalco che, per il 2023, ammontano a 6 mila euro, saranno destinati per promuovere e valorizzare la festa del santo patrono, San Leonardo Abate di Noblac.

E’ stata infatti questa l’unica proposta progettuale che è stata esaminata da parte della commissione comunale formata dall’arch. Matteo Lamberti, da Pietro Giumento e Raimondo Burgio.La proposta l’ha avanzata Carmelo Gioacchino Chiarenza. Nell’idea progetto presentata è stato sottolineato che la Festa del Santo Patrono propone festeggiamenti solenni, molto sentititi da tutta la cittadinanza serradifalchese.

L’idea progetto, che è senza precedenti in quanto mai prima d’ora s’era pensato di destinare i fondi della Democrazia Partecipata per promuovere e valorizzare la festa del Santo Patrono, investe tutta la cittadinanza ed ha la caratteristica di perseguire l’interesse generale e di contribuire a dare impulso all’economia locale (bar, trattorie, ristoranti), nonché alla promozione del territorio attraverso eventi religiosi, culturali e spettacoli musicali.