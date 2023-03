Serradifalco. Cresce l’attesa per l’esibizione del piccolo violinista Riccardo Palmeri nel programma di Canale 5 “La Tv dei 100 e uno”

SERRADIFALCO. Riccardo Calogero Palmeri, con i suoi 10 anni di età, sarà uno dei protagonisti del nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti “La Tv dei 100 e uno” esibendosi col suo violino.

Il programma che prenderà il via in prima serata mercoledi’ 15 marzo, si articolerà in tre puntate,su Canale 5 , e avrà per protagonisti 100 bambini che con il loro talento si esibiranno mostrando le proprie qualità artistiche e interagendo con i più illustri ospiti del momento, come Paolo Bonolis e Michelle Hunziker.

A soli 10 anni l’ enfant prodige di Serradifalco, di origini netine, continua ad accumulare successi uno dopo l’ altro. Figlio d’ arte, papà oboista (Fabio Palmeri) e mamma flautista (Barbara Rosana) Riccardo ha fin adesso mostrato un talento incredibile e precoce che gli ha permesso, ad appena 9 anni , di essere ammesso per “meriti speciali” al CONSERVATORIO “Scarlatti” di Palermo e frequentare una delle più prestigiose accademie italiane dove si perfeziona con un team di maestri tra i quali il M° Oleksandr Semcuk e Maurizio Rocca.

Una vita trascorsa tra studio, scuola e aerei. Nonostante la giovanissima età infatti Riccardo si esibisce regolarmente in molte sale da concerto ed ad oggi risulta vincitore di più di venti concorsi nazionali ed internazionali.

Frequenta la V elementare Rodari presso l’ I.C.Don Milani di Caltanissetta.