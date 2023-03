Scontro fra treni in Grecia, almeno 36 vittime e 85 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 36 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite per lo scontro fra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo e un convoglio merci, nei pressi di Larissa. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco. Secondo i media locali, si tratta del più grave incidente ferroviario della storia in Grecia.

“Profondamente rattristata dal terribile incidente ferroviario vicino a Larissa in Grecia – scrive su Twitter la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola -. Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico sul posto. I nostri pensieri sono con il popolo greco dopo questo tragico evento”.

– foto Freepik –

(ITALPRESS).