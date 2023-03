San Cataldo. In Chiesa Madre ricordato il beato Giacomo Cusmano

In Chiesa Madre è stato ricordato il beato Giacomo Cusmano. Ha presieduto la Celebrazione Eucaristica il Superiore Provinciale della Congregazione Servi dei Poveri (Bocconisti), il padre Salvatore Fiumanò. Presente l’Associazione “Beato Giacomo Cusmano” che opera in Chiesa Madre i cui membri hanno rinnovato la propria adesione laicale all’Opera e quattro nuovi membri vi hanno fatto ingresso.

La famiglia cusmaniana è stata accolta dall’Arciprete don Alessandro Giambra, il quale ha esortato l’Associazione a continuare il loro servizio nella nostra Comunità parrocchiale, un servizio svolto per tutta la Città e non solo, e trasmettere la fede per mezzo della carità senza limiti. Al termine della celebrazione si è svolto un momento di fraternità insieme alla Confraternita di San Cataldo, che da poco ha ricevuto dal Vescovo il nuovo Presidente.