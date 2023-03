SAN CATALDO. Sarà veramente particolare l’iniziativa che si svolgerà il prossimo 19 marzo a San Cataldo. Qui domenica in occasione della festa del papà, proprio i papà saranno protagonisti di una corsa.

La manifestazione partirà alle ore 7.30 in Piazza Madrice e prevede lo svolgimento di una corsa in onore di San Giuseppe che si concluderà in Piazza San Giuseppe con ciambelle per tutti e un dono ricordo ai papà che avranno preso parte a questo singolare quanto inedito evento.