San Cataldo. Il 17 e 18 marzo l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” promuove una raccolta alimentare per persone bisognose

SAN CATALDO. In occasione della festa di San Giuseppe l’Associazione un Gesto per un Sorriso del presidente Michele Falzone ha organizzato una raccolta alimentare i cui prodotti donati saranno devoluti alle famiglie bisognose registrate nell’associazione stessa. Chi vorrà, potrà donare la spesa, nella giornata di venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16 alle ore 19.00, presso la sede in Via Misteri.

Sarà possibile donare: Legumi (preferibilmente pacchi da 500gr), Brioscine (lunga scadenza) Tonno, Carne in scatola, Sughi pronti (lunga scadenza), Zucchero, Olio di Oliva, Sale, Cracker, Omogeneizzati , Pannolini, Carta igienica, Prodotti per igiene intima, Prodotti per igiene per la casa. Non bisogna lasciare offerte in denaro (perché verrebbe meno di tracciabilità); non vanno lasciati abbigliamenti o altri oggetti, non vanno acquistati prodotti freschi.