SAN CATALDO. Si annuncia una domenica all’insegna di San Giuseppe nel quartiere Pizzo Carano Sant’Anna. Domenica 19 marzo, infatti, in occasione della festa di San Giuseppe, gli abitanti del quartiere, e non solo loro, si ritroveranno nella chiesa di Sant’Anna per vivere insieme la Santa Messa domenicale.

La messa sarà animata dai papà, in quanto il 19 marzo coincide con la festa del Papà, e sarà anche fatta la tradizionale distribuzione del pane benedetto.