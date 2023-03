Pesistica Under 17. Sesto posto per Gabriele La Barbera (Fiamme Oro Caltanissetta) ai Mondiali

Gabriele La Barbera, atleta della sezione Giovanile di Pesistica delle Fiamme Oro di Caltanissetta, ha ottenuto il 6º posto ai Mondiali under17 di Durazzo.

Gabriele con 113 di strappo e 145 di slancio si è avvicinato al podio più importante vedendosi annullare in seconda valutazione dalla giuria di gara anche una prova con 151 kg, ciò tuttavia non ha pregiudicato il suo risultato in classifica.

Il suo esordio lo ha posizionato tra i grandi del mondo e speriamo che possa presto regalarci delle medaglie internazionali. Il prossimo appuntamento saranno i campionati italiani under 17 di Verona previsti per fine aprile.