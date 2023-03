Perù, scoperta mummia di 600-800 anni fa nello zaino termico di un rider

La polizia peruviana ha sequestrato una mummia preispanica “di 600-800 anni” nella borsa termica di un ex rider che afferma di averla tenuta in casa per più di 30 anni.

Così Julio Cesar Bermejo, 26 anni, è stato posto in custodia cautelare.

La polizia ha scoperto la mummia durante un controllo sabato in un parco di Puno. In un video diventato virale sui social, Julio Cesar Bermejo spiega a un giornalista locale che la mummia, chiamata affettuosamente “Juanita”, era custodita da “quasi 30 anni” nella casa di famiglia.

Il ministero della Cultura ha indicato che “il bene culturale preispanico”, stimato tra “600-800 anni”, è stato identificato come quello di “un individuo maschio adulto mummificato, presumibilmente originario della parte orientale di Puno”, regione delle Ande peruviane, circa 1300 chilometri a sudest di Lima. Non dunque “Juanita, ma Juan”, come accertato da una rapida analisi della scatola cranica: si tratterebbe del corpo di un uomo di almeno 45 anni.

Il ministero della Cultura, inoltre, “ha disposto immediatamente il sequestro” dei resti mummificati “al fine di tutelare e conservare il patrimonio preispanico”