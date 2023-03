Obesita’, il ministro della salute Schillaci: “In Italia 6 milioni di persone obese”

“In Italia ci sono 6 milioni di persone adulte obese, e 2 milioni e 200 mila tra bambini e adolescenti con un eccesso di peso, dato riferibile agli anni 2019-2020”. E’ il dato fornito dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della conferenza di presentazione degli eventi legati alla Giornata mondiale contro l’obesita’ 2023.

“Sappiamo bene che l’obesita’ e’ correlata con lo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili come il diabete, le malattie cardiovascolari e tumori – ha spiegato il ministro – che sono a loro volta responsabili di decessi, di anni vissuti in cattiva Salute con un aggravio notevole di costi sanitari e sociali”.