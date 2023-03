Mussomeli , periodo quaresimale fra incontri, catechesi e riti

MUSSOMELI – Proseguono le attività parrocchiali, fra la quotidianità e gli appuntamenti settimanali, in questo periodo quaresimale, con gli incontri programmati a cui è stata invitata a partecipare la comunità diocesana come la Lectio Biblica del Vescovo a Campofranco.. E, intanto, col terzo venerdì di Quaresima, sono proseguiti, con devota partecipazione e coinvolgimento, i riti quaresimali della Via Crucis che ha visto, bambini, ragazzi, adulti, confrati e consorelle, cantori, coinvolti in questo pio esercizio, mentre, si vanno facendo sempre più vicini giorni della Settimana Santa con gli esercizi spirituali e i riti forti del giovedì e Venerdì Santo, preludio della Pasqua di Risurrezione del Signore.