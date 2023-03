Mussomeli. L’architetto Cris Nucera è il nuovo presidente del Parco Archeologico di Agrigento

MUSSOMELI. L’architetto mussomelese Cris Nucera, 66 anni, è il nuovo presidente del Parco Archeologico di Agrigento. Il prestigioso incarico gli è stato dato da parte dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana. Nucera resterà in carica fino al prossimo 19 luglio, data in cui è fissata la naturale scadenza del Consiglio.

Si tratta di un incarico di grande responsabilità che l’architetto mussomelese ricoprirà a seguito delle dimissioni di Bernardo Agrò. Il neo presidente del Parco Archeologico di Agrigento dal 1991 ha fatto parte come dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana presso la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Dunque, per lui una grande esperienza arricchita anche dalla carica di responsabile del Servizio dei Beni storici, artistici ed antropologici fino al 2013 quando è stato nominato responsabile del Servizio del Museo Archeologico di Caltanissetta, dove rimane fino al 2019.

Nel settembre del 2019 è stato Dirigente responsabile per la sezione dei Beni Archeologici ad Agrigento fino al giugno dello scorso anno. Dopo di che è stato dirigente responsabile per la sezione dei Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici ed etnoantropologici. E ora l’incarico come presidente del Parco della Valle.