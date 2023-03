MUSSOMELI, Affascinante spettacolo folcloristico cultura messicana.Il ringraziamento del sindaco Catania al Preside Giuseppe Lo Brutto

MUSSOMELI – Una serata, davvero magica e sorprendente quella dello scorso lunedì sera, allorquando nella Palestra comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima, il pubblico presente ha potuto ammirare lo spettacolo folcloristico messicano, deliziandosi con una performance che ha lasciati tutti entusiasti. Complessivamente oltre una ventina i protagonisti della serata, che hanno ricevuto il plauso del primo cittadino onorevole Giuseppe Catania sindaco di Mussomeli e del suo assessore al turismo Seby Lo Conte che con i volontari della Pro Loco hanno loro riservato una calorosa accoglienza per questo spettacolo unico nel suo genere. Ma un particolare plauso, abbraccio e ringraziamento è stato riservato al preside Giuseppe Lo Brutto, certamente artefice dell’iniziativa, che ha, a sua volta, ringraziato Mussomeli per l’accoglienza ricevuta.Va detto che i ballerini si sono esibiti al centro della palestra comunale, creando una straordinaria coreografia, resa ancora più magica dai ritmi musicali, dai costumi, dai vistosi cappelli, dalle danze e dalla vivacità dei colori accompagnati e circondati dai musici, facendo riecheggiare le loro melodie e affascinando la platea che non ha risparmiato applausi e apprezzamenti al loro indirizzo. Ma c’è da dire che sull’argomento – come già evidenziato – un ruolo risolutivo è stato svolto dal nostro concittadino, residente in Messico, e precisamente il prof. Giuseppe Lo Brutto Preside di scuola universitaria, ed esattamente, l‘Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades’. Dal Messico, dunque un viaggio in terra sicula per partecipare al 75° festival del Mandorlo in fiore, proposto tradizionalmente ad Agrigento, dove stanno presentando diverse danze e musiche tradizionali del Messico. E in questa circostanza, il passo è stato breve per una tappa nel cuore della Sicilia , appunto, Mussomeli, dove il preside Lo Brutto ha potuto respirare aria natia, portando, con la sua splendida comitiva, la cultura messicana mediante la presenza di eccezionali artisti. L’entourage Messicano era formato da ballerini e musicisti che studiano Scienze della Comunicazione, Nutrizione Clinica, Ingegneria Industriale, Etnocoreografia, Danza, Relazioni Internazionali, Lingue, Elettronica e Marketing nell’ università (Benemerita Universidad Autónoma de Puebla). Con questa apprezzatissima iniziativa un altro tassello si aggiunge all’incessante promozione turistica della cittadina manfredonica.