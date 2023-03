Festa di San Giuseppe e i resuttanesi festeggiano la “Festa della Famiglia”

RESUTTANO – Ieri, sabato 18 marzo, a Resurtano, dopo 4 anni si è tornati a festeggiare la “Festa della Famiglia”, ossia la festa di tutte le famiglie della comunità ecclesiale ma in particolar modo di quelle coppie che raggiungono il traguardo dei 25,50 e 60 anni di matrimonio. In realtà nel 2021, in un momento in cui le restrizioni causate dalla pandemia si erano allentate, la Festa era stata organizzata solo con la Celebrazione Eucaristica da parte delle coppie interessate. Dal lontano 1989 il gruppo Famiglie parrocchiale sempre attivo e dinamico, guidato dagli Arcipreti che si sono susseguiti negli anni, la domenica antecedente la festa di S. Giuseppe, protettore della Comunità, ha dato vita a questo particolare e speciale momento di unione e condivisione. Quasi tutte le coppie invitate hanno aderito all’iniziativa tranne qualcuna che non è potuta essere presente per motivi di salute o logistici. Con gioia le coppie hanno accettato di essere parte attiva della funzione animando la Santa Messa, leggendo le letture, la preghiere dei fedeli, portando l’offertorio. Le coppie presenti, come consuetudine, sono state invitate dall’arciprete parroco don Ignazio Carrubba a rinnovare la promessa che le coppie si sono scambiate il giorno del loro matrimonio. Lo scopo della festa è stato, è e sarà sempre quello di ricordare a tutti la bellezza di “ESSERE FAMIGLIA” in un momento di comunione che ha visto ritrovarsi insieme giovani figli, nonni, nipoti tuttti insieme. Del resto non è altro che l’invito fatto dal Papa a conclusione del X Incontro Mondiale delle Famiglia: “ANNUNCIATE CON GIOIA LA BELLEZZA DELL’ESSERE FAMIGLIA”. L’augurio dell’Arciprete don Ignazio Carrubba e del gruppo Famiglia è proprio quello che i giovani prendano esempio perchè la forza della famiglia sta proprio nella sua capacità di vivere con gioia la sua bellezza, sino in fondo. A fine messa L’Arciprete ha consegnato un simbolo a tutte le coppie, un portachiavi colore argento per le coppie che hanno festeggiato i 25 anni e oro per le coppie che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di matrimonio. Dopo la consueta foto di rito ai piedi dell’altare, gli organizzatori hanno invitato le coppie festeggiate a loro volta accompagnate da figli generi, nuore, nipoti e pronipoti nei locali della ex scuola media dove come si è sempre fatto, si è dato vita a un piccolo ma allegro e caloroso momento di condivisione che si è protratto fino a tarda sera. (Daniele Polizzi)