Eccellenza. Per la Nissa l’imperativo d’obbligo è vincere con il Cus Palermo

E’ una Nissa che deve vincere quella che domenica 5 marzo alle 15 affronta al Tomaselli il Cus Palermo. L’avversario odierno non può certo rappresentare uno spauracchio per la squadra di Alessio Sferrazza (nella foto) nonostante la sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Gela, ma Lucero e compagni non possono permettersi distrazioni.

E allora sotto con questo impegno casalingo contro il Cus che, per altro naviga nelle zone basse della classifica, anche se nelle ultime 2 partite ha pareggiato contro due avversari insidiosi come Leonfortese e Mazara. Ovviamente ci vorrà la Nissa migliore per piegare la prevedibile resistenza dei palermitani. Sarà assente Di Biase per squalifica.

Alla vigilia del match con il Cus, l’imprenditore Luca Giovannone ha lanciato un appello alla tifoseria e alla squadra: “La partita è impegnativa! Ora, più che mai, però, la Nissa ha bisogno del calore della sua gente per uscire dall’empasse grazie alla spinta del “Marco Tomaselli”. Il rendimento dele ultime giornate è stato troppo altalenante, motivo per cui occorre invertire questo trend negativo battendo il Cus Palermo dando uno scossone alla classifica generale. Un successo che riporterebbe entusiasmo e positività anche per ciò che ci aspetta nell’immediato futuro”.