Eccellenza. La Nissa cala il tris con Lucero, Vignone e Morales e batte 1-3 il Resuttana San Lorenzo

Tre squilli di tromba per la Nissa di Alessio Sferrazza (nella foto) a Terrasini e Resuttana San Lorenzo sconfitto 1-3. Si attendeva una reazione forte da parte della squadra di Alessio Sferrazza dopo le ultime batoste rimediate in campionato che l’avevano portato a – 2 dalla zona play out.

Nel momento in cui s’è trovata a dover fare i conti con un Resuttana San Lorenzo affamato di punti in chiave salvezza, la Nissa ha ritrovato compattezza, attenzione e spirito combattivo, ma soprattutto ha ritrovato cinismo ed efficacia sotto porta riuscendo a stendere la squadra palermitana.

Dopo il vantaggio di Lucero che, solo in area, ha raccolto una respinta della difesa avversaria su tiro di Di Biase ed ha battuto il portiere con un ben assestato diagonale, è stato Vignone a raddoppiare raccogliendo in area un assist di Esposito.

Nella ripresa reazione del Resuttana con Corbino che ha accorciato le distanze, ma Nissa quasi subito nuovamente a + 2 grazie al gol di Morales che in contropiede ha confezionato la rete del 3-1 finale. Con la vittoria di oggi la Nissa è così salita a 31 punti in classifica e tira un sospiro di sollievo in attesa della sfida di domenica prossima contro la Leonfortese al “Tomaselli”.