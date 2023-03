Donna colta da infarto a Lipari, salvata con trasporto a Messina in elicottero

Un elicottero HH-139B dell’82esimo Centro Search and Rescue (Sar) di Trapani del 15 Stormo dell’Aeronautica militare si e’ alzato in volo per un trasporto sanitario urgente. L’intervento dell’elicottero, ieri pomeriggio, si e’ reso necessario per trasportare una donna di 59 anni colpita da infarto, dall’isola di Lipari a Messina .

L’elicottero prima si e’ diretto verso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, dove ha imbarcato un medico e un infermiere del 118 e le attrezzature mediche necessarie, successivamente ha fatto rotta verso Lipari dove ha imbarcato la paziente che e’ stata affidata al personale medico che ne ha monitorato le condizioni durante il volo di trasferimento al Policlinico di Messina .

Una volta giunto a Messina e sbarcata in sicurezza la donna, l’elicottero ha proseguito per la base aerea di Sigonella dove ha effettuato il rifornimento di carburante necessario per il rientro a Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.