Ciclismo, 4 XCO Città di Caltanissetta domenica al Parco Balate

Domenica 12 marzo 2023 tornerà a Caltanissetta la XCO Città di Caltanissetta, la quarta edizione della gara di Mountain Bike organizzata dall’A.S.D. Caltanissetta Provincia dei Castelli con la collaborazione dell’ASD Imera Bike Adventure all’interno del Parco Balate.

Una competizione per il settore fuoristrada ma all’interno della città che si trova nel cuore della Sicilia.

La competizione fa parte del Calendario della Federciclismo Sicilia ed è valevole come prova di Coppa Sicilia FCI.

Saranno presenti per sventolare la bandiera del “via” i rappresentanti della Federciclismo e dell’amministrazione comunale.

Il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e l’assessore allo sport, Fabio Caracausi, hanno confermato ancora una volta la disponibilità di poter utilizzare questo polmone urbano che consente di poter tracciare un circuito emozionante e ricco di sorprese. Anche quest’anno i ciclisti attraverseranno un percorso di circa 4 Km da ripetere più volte a seconda della categoria. Un tracciato molto vario che passerà da discese sterrate, tratti pianeggianti, sentieri alberati, e single trek tecnici con continui saliscendi nell’area circostante Palco Balate Caltanissetta.

La Federciclismo Sicilia sarà rappresentata dal Presidente FCI Sicilia Diego Guardì, dal vicepresidente FCI Sicilia Calogero Rivituso e dal delegato provinciale di Caltanissetta Massimo Gerbino.

Della squadra nazionale saranno presenti il Consigliere Federale Gianantonio Crisafulli e il nisseno Francesco Augello eletto nella Corte d’Appello Federale – Seconda Sezione.

La gara di crosscountry non si è fermata nemmeno durante il periodo della Pandemia riuscendo a mantenere le adeguate misure di sicurezza e trasformandosi in un virtuoso modello nazionale per procedure e regole di condotta.

La 4 XCO Città di Caltanissetta è aperta a tutte le Categorie FCI, gli atleti in regola con il tesseramento 2023 e quelli appartenenti a Enti di Promozione Sportive.

Le iscrizioni per i tesserati F.C.l dovranno pervenire tramite fattore K lD 166091 sul sito www.federciclismo.it mentre le iscrizioni per tutti gli atleti degli Enti di Promozione Sportiva, dovranno pervenire tramite il sito www.mtboline.it

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 10 marzo 2023 Alle ore 14:00

Pena la non ammissione alla gara, l’elenco degli atleti iscritti e la copia della ricevuta di bonifico/ricarica postepay andranno inviate, entro Venerdì 10 marzo 2023 ore 14.00, all’indirizzo email xcocaltanissetta@libero.it inserendo nell’oggetto il nome della Società Sportiva di appartenenza e la dicitura “lscrizione XCO Caltanissetta” e nel corpo della email il nome degli atleti iscritti (es: Oggetto: Mountain Bike Teom – lscrizione XCO Caltanissetta – Testo: Mario Rossi, Giulio Bianchi……). Non verrà accettato alcun pagamento delle quote di iscrizione con modalità diverse da quelle indicate.

Le prove del percorso sono state programmate per Sabato 11 marzo 2023, dalle ore 14:00 alle 16:00. Domenica 12 marzo si inizierà a pedalare alle ore 9.00 ma già dalle 7.30 è prevista la verifica delle licenze e la riunione tecnica.

Un appuntamento emozionante non soltanto da vivere in sella ma da poter ammirare dall’esterno.