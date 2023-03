Caltanissetta. Un video della Croce Rossa e dell’Avis per sensibilizzare sull’argomento donazione del sangue

CALTANISSETTA. Nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e l’Associazione Volontari Italiana Sangue di Caltanissetta sono state incrementate le attività di sensibilizzazione sull’argomento donazione del sangue, piastrine e plasma.

Il sangue e i suoi componenti sono presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo dare il nostro contributo. E’ importante sapere è che le donazioni sono un importante elemento salvavita ed in alcuni casi la difficoltà di reperimento è un fattore essenziale per il mantenimento in vita di un paziente, pertanto non possiamo permetterci di non avere scorte di sangue a sufficienza.

A questo scopo è stato realizzato e diffuso via social un video con la partecipazione straordinaria e volontaria del noto cantautore e attore ennese Mario Incudine, dei volontari della Croce Rossa e dell’Avis di Caltanissetta, e con la partecipazione straordinaria del Dirigente ASP Benedetto Trobia, da sempre impegnato e profondo sostenitore della donazione del sangue. Le riprese e il montaggio sono state effettuate dal noto professionista Cristian Abbate.

Il video, della durata di un minuto, ha lo scopo di invogliare, soprattutto le fasce d’età più giovani della popolazione, e per trasmettere, con semplici parole, il valore di un gesto tanto veloce e sicuro ma importante per salvare quotidianamente persone e “diventare donatori di vita”!!! Speriamo, spiega Daniela Cravotta – Referente CRI per la Donazione del Sangue – attraverso la divulgazione del video di poter raggiungere anche quella fascia di popolazione target utile alla donazione, che magari non siamo ad oggi riusciti a raggiungere, puntiamo sulla potenza del web e dei social in generale per poter essere ancora più capillari ed utili al sistema della raccolta del sangue.

Il video è liberamente condivisibile e visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=m-pgZBbQFj8