Caltanissetta, “Un Pediatra al Nido” funziona: i genitori moderni sono sempre più attenti alla salute dei propri figli

Continua il grande interesse dei genitori per il progetto “Un Pediatra al Nido”.

L’iniziativa, curata dal dottore Giuseppe Petrotto, è stata organizzata in sinergia con la coordinatrice degli asili nido comunali Dottoressa Ilaria Tatoli della Cooperativa “La Garderie” e sostenuto dall’assessora alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro.

Gli incontri, che si stanno svolgendo nella sala dell’asilo nido “Santa Petronilla” di Caltanissetta, stanno mostrando come i genitori siano sempre più attenti al benessere fisico e psicologico dei loro figli. Informazioni e confronto che le famiglie desiderano avere da un professionista del settore piuttosto che affidarsi a “usanze del passato” o conoscenze approssimative scorrendo il web.

Il Pediatra Giuseppe Petrotto ha intrattenuto per circa 2 ore il confronto con i presenti approfondendo la tematica di “alimentazione e movimento”.

Si è parlato dei rischi di una cattiva o eccessiva alimentazione e di come invece una dieta variegata ma completa e senza eccessi possa portare ad una crescita migliore. Una prevenzione che consentirà al bambino di diventare un adulto sano evitando la propensione ad avere, ad esempio, malattie di tipo cardiovascolare, metabolico oppure ortopedico.

I genitori hanno chiesto ulteriori chiarimenti su allattamento e svezzamento e è stata puntualizzata la necessità di strategie alimentari condivise con il pediatra ma non rigide e modulate di volta in volta sul singolo bambino al fine di favorire una corretta dieta in armonia con la sua maturazione psicomotoria.

Come caratteristica di questi incontri si è posto l’accento sulla necessità di raggiungere una corretta relazione tra bambino famiglia e cibo per evitare che quest’ultimo possa diventare oggetto di conflitti anziché essere, come dovrebbe, oggetto di piacere e di interazione con gli altri.

Il progetto “Un pediatra al nido” proseguirà a data da destinarsi dopo le festività pasquali con ulteriori momenti di approfondimento le cui tematiche verranno concordate in sinergia con i genitori.

Fin dall’inizio, infatti, l’iniziativa è stata pensata per essere interattiva e concretamente utile a chi parteciperà e, proprio per rispondere a questa visione, il calendario degli incontri e degli argomenti è stato tracciato in modo generale per potersi adattare in corso di svolgimento alle richieste particolari. Una visione proattiva che si sta dimostrando vincente.