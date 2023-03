Caltanissetta, processo stragi del ’92: assente Messina Denaro. Parti civili: “Timore che si allunghino i tempi”

“La paura, considerato lo stato di salute dell’imputato, e’ quella di non arrivare ad un passaggio in giudicato della sentenza. Un giudizio potra’ essere in corso finche’ lui e’ in vita”. Lo ha detto l’avvocato di parte civile, Felice Centineo, nell’ambito del processo sulle stragi che si celebra a Caltanissetta nei confronti di Matteo Messina Denaro accusato di essere uno dei mandanti e condannato in primo grado all’ergastolo. “Sull’avvocato Montante – ha aggiunto Centineo – ravviso l’inopportunita’, non l’incompatibilita’.

La paura e’ che questo processo vada ancora per le lunghe e non escludo che Messina Denaro possa nominare un nuovo difensore di fiducia e quindi tutto ripartirebbe da zero, non il processo ma un nuovo termine a difesa per poter studiare le carte. Ci sono delle indagini in corso e dobbiamo aspettare che terminino perche’ non sappiamo quello che puo’ essere stato trovato e quello che sara’ trovato. Darei il tempo alla procura di Palermo che sta lavorando in maniera egregia di istruire e fare le indagini con la serieta’ e con le cautele necessarie. I processi devono essere fatti nelle opportuni sedi”.