Caltanissetta, Ispedd: Maria Grazia Pignataro confermata presidente

Rinnovate le cariche sociali dell’ associazione Ispedd (Istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo), che è presente a Caltanissetta dal 2008.

Presidente dell’associazione è stata rieletta, per il suo terzo mandato, Maria Grazia Pignataro; vice Presidente, riconfermata anche lei per la terza volta, Carmela Di Marco.

Segretaria dell’associazione è stata nominata Nunzia Sabatino, al suo secondo mandato; Tesoriere, Gianluca Gattuso, pure lui come la Pignataro e la Di Marco al terzo mandato.

I consiglieri e le consigliere nominate che entrano a far parte del Consiglio direttivo, sono invece: Oriana Carucci, Ilaria Guarino, Gabriella Orlando, Rosario Tabone, Florinda Tanto e Giuseppe Massino Volo.



“Ringrazio l’assemblea delle famiglie Ispedd – ha detto la Pignataro – per avermi riconfermato, per la terza volta consecutiva, nel ruolo di Presidente, esprimendo così piena fiducia non solo nel mio operato ma anche in quello dei/delle componenti l’organo direttivo dell’associazione”.

“E’ un momento delicato – continua la Presidente dell’Ispedd – perché dopo la stasi obbligata dovuta alla pandemia da covid 19, ora occorre con urgenza riprendere le fila di discorsi lasciati in sospeso con le Istituzioni sul presente e il futuro dei nostri figli e figlie, che nel frattempo sono cresciuti/e manifestando nuovi bisogni e aspettative”.

“Abbiamo all’attivo già diversi incontri Con i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, rispettivamente capofila dei distretti socio-sanitari n. 8 e n., e con i vertici dell’Asp. Confidiamo che al più presto questi incontri diano i risultati sperati non solo in termini di una sempre maggiore qualità dei servizi già esistenti, ma anche di un significativo incremento degli stessi, così da permettere a tutti i nostri figli e figlie di godere del diritto ad una vita dignitosa e soddisfacente, perché anche le persone con disabilità hanno diritto ad essere felici”.