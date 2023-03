Caltanissetta. Incetta di riconoscimenti per il Teatro Stabile Nisseno al Concorso Teatrale Nazionale Città di Alcamo

CALTANISSETTA. Prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale per il Teatro Stabile Nisseno al Concorso Teatrale Nazionale città di Alcamo. Qui è stata portata in scena la fortunatissima commedia “Ora però muori amore mio”.

Tale commedia è stata votata dalla giuria del concorso teatrale nazionale come migliore spettacolo. Nel contempo è stata premiata come Migliore attrice protagonista Ilaria Giammusso. Inoltre il Teatro Stabile Nisseno è stato premiato anche come Migliore compagnia riuscendo ad inanellare un tris di riconoscimenti di valore assoluto in ambito nazionale.