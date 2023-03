Caltanissetta, il Ruggero Settimo compie “160 anni e non li dimostra”: venerdì una riflessione tra passato e futuro

Il Liceo Ruggero Settimo compie 160 anni. In questa circostanza la scuola celebra l’evento con un momento di riflessione sul passato e sul futuro, “160 anni e non li dimostra”, che si terrà giorno giorno 3 marzo 2023 in Aula Magna alle ore 11:00.

Introdurrà l’evento la Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, con l’ausilio di un video realizzato da Roberta Valenza.

Seguirà una coreografia di Eva Farinella, eseguita dalla classe VAD del Coreutico con accompagnamento musicale di Grazia Zaffuto che creerà l’atmosfera per introdurre gli ospiti: Carla Falzone (ex-allieva giornalista RAI) racconterà gli ex-allievi ante II Guerra Mondiale: AGOSTINO POMAR LO PIANO, MATILDE BONNET, LUIGI RUSSO, QUINTINO MINGOIA, GIROLAMO LIONTI.

Dopo questi interventi proseguirà un momento musicale con l’esecuzione di “Tango pour Claude” (Richard Galliano), eseguito dal Duo Musicale Pianoforte e Fisarmonica composto da Aldo Giordano e Corrado Sillitti.

Saranno ascoltati con Carla Falzone i racconti degli ex-allievi: AURELIO ARMATORE, MAURO MILAN, MARINA CASTIGLIONE, ANDREA CATALANO, GIULIANO MARROCCO, ARNALDO RIGGI, DARIO ADAMO, GAIA TABBI’, CLARA ANZALONE.

Ha coordinato l’iniziativa Liborio Giunta, docente responsabile dell’Archivio storico del Liceo “R. Settimo”, con la collaborazione di Aurelia Speziale e della classe IV AC.

Chi fosse interessato a partecipare all’evento può contattare la scuola.